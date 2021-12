La risposta definitiva di Cristina D’Avena all’hater che l’ha definita “un ces*o” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per la serie: donne che odiano le donne e come rispondere. Così Cristina D’Avena ha deciso di mettere a tacere una hater che ha utilizzato Twitter per definirla un “ces*o”. Tutto è partito dall’ultima foto condivisa dalla cantante bolognese per celebrare il conseguimento del disco d’oro con la sua storica canzone “Occhi di Gatto” che introduceva l’omonimo cartone animato molto in voga tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. E da lì l’insulto gratuito che, però, questa volta non è andato perso nella miriade di commenti positivi rivolti alla 57enne che con la sua voce ha accompagnato l’infanzia di molti bambini. 29 Dicembre 2021 Cristina D’Avena pic.twitter.com/DagmE7iPwe — Daily Drama 2021 (@dailydrama2022) December 29, 2021 Cristina D’Avena ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per la serie: donne che odiano le donne e come rispondere. Cosìha deciso di mettere a tacere una hater che ha utilizzato Twitter per definirla un “”. Tutto è partito dall’ultima foto condivisa dalla cantante bolognese per celebrare il conseguimento del disco d’oro con la sua storica canzone “Occhi di Gatto” che introduceva l’omonimo cartone animato molto in voga tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. E da lì l’insulto gratuito che, però, questa volta non è andato perso nella miriade di commenti positivi rivolti alla 57enne che con la sua voce ha accompagnato l’infanzia di molti bambini. 29 Dicembre 2021pic.twitter.com/DagmE7iPwe — Daily Drama 2021 (@dailydrama2022) December 29, 2021...

