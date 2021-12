Incastrati: tutto sulla prima serie tv di Ficarra e Picone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un omicidio, due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato e tanti malintesi che li porteranno in situazioni surreali. Tra comicità e crime Salvo Ficarra e Valentino Picone debuttano su Netflix con Incastrati, la loro prima serie tv in sei puntate, disponibile dal 1° gennaio 2022: al centro della storia ci sono due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente e quando cercano di scappare dalla scena del crimine, si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà anche a dover fare i conti con la mafia. Incastrati, la prima serie tv di Ficarra e Picone Cacciarsi nei guai e tentare di uscirne più goffamente possibile. Incastrati mette assieme ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un omicidio, due amici capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato e tanti malintesi che li porteranno in situazioni surreali. Tra comicità e crime Salvoe Valentinodebuttano su Netflix con, la lorotv in sei puntate, disponibile dal 1° gennaio 2022: al centro della storia ci sono due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente e quando cercano di scappare dalla scena del crimine, si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà anche a dover fare i conti con la mafia., latv diCacciarsi nei guai e tentare di uscirne più goffamente possibile.mette assieme ...

Advertising

eflatmajor73 : A conferma che tutto andrà benissimo. Nutrito gruppo di persone munite di carello e mascherine vagamente indossate… - infoitcultura : Tutto su Incastrati in streaming su Netflix: trama, trailer e cast - ilgiornale : Tutto pronto per il debutto su Netflix di Ficarra e Picone in Incastrati. Il duo comico dopo il cinema ora conquist… - comingsoonit : Arriva il 1° gennaio su #Netflix #Incastrati, la prima serie tv di @FicarraePicone. Una commedia degli equivoci che… -