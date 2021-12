Il leader dei No Green Pass torinesi positivo al Covid (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il leader dei No Green Pass torinesi e de “La Variante Torinese” Marco Liccione è risultato positivo al Covid. Lo rende noto lui stesso: “Sono risultato positivo al tampone – spiega – e ho qualche lieve sintomo. Recupererò rapidamente le mie forze per continuare la dura lotta per la democrazia”. Liccione sottolinea che il “Coronavirus si cura” e promette di proseguire la battaglia contro quello che lui definisce vergognoso “certificato sanitario”. Liccione ha effettuato il test oggi pomeriggio in una farmacia del capoluogo piemontese. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ildei Noe de “La Variante Torinese” Marco Liccione è risultatoal. Lo rende noto lui stesso: “Sono risultatoal tampone – spiega – e ho qualche lieve sintomo. Recupererò rapidamente le mie forze per continuare la dura lotta per la democrazia”. Liccione sottolinea che il “Coronavirus si cura” e promette di proseguire la battaglia contro quello che lui definisce vergognoso “certificato sanitario”. Liccione ha effettuato il test oggi pomeriggio in una farmacia del capoluogo piemontese. L'articolo proviene da Nuova Società.

