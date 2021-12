Il 2021 in tv: il programma migliore è facile da azzeccare, ma l’episodio peggiore non ha rivali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) 1. Quest’anno per la prima posizione sul podio dei programmi da ricordare non c’è partita. Vince di gran lunga Via dei Matti numero zero, la striscia quotidiana che per diverse settimane ha occupato il preserale di Rai tre. Un vero piccolo (solo per dimensioni) capolavoro in cui Stefano Bollani riesce a condensare divulgazione culturale e intrattenimento leggero, avanguardia e divertimento, la fantasia di uno showman e il rigore di uno studioso. D’altronde quando per dare il titolo al programma si cita Sergio Endrigo e una delle sue meravigliose filastrocche, ci sono già le premesse per un esito felice. Qualcuno ha avanzato dei dubbi sulla “recitazione” di Valentina Cenni nel corso delle presentazioni e dei commenti, ritenta troppo enfatica. A me pare che ci fosse invece una bella componente di autoironia. Piuttosto è lecita la domanda sulla possibilità di trasformare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) 1. Quest’anno per la prima posizione sul podio dei programmi da ricordare non c’è partita. Vince di gran lunga Via dei Matti numero zero, la striscia quotidiana che per diverse settimane ha occupato il preserale di Rai tre. Un vero piccolo (solo per dimensioni) capolavoro in cui Stefano Bollani riesce a condensare divulgazione culturale e intrattenimento leggero, avanguardia e divertimento, la fantasia di uno showman e il rigore di uno studioso. D’altronde quando per dare il titolo alsi cita Sergio Endrigo e una delle sue meravigliose filastrocche, ci sono già le premesse per un esito felice. Qualcuno ha avanzato dei dubbi sulla “recitazione” di Valentina Cenni nel corso delle presentazioni e dei commenti, ritenta troppo enfatica. A me pare che ci fosse invece una bella componente di autoironia. Piuttosto è lecita la domanda sulla possibilità di trasformare ...

