Gf Vip: Ecco la Sostituta di Sonia Bruganelli! La Vendetta di Signorini! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella prossima diretta del Gf Vip, il pubblico dovrà fare a meno di Sonia Bruganelli. L'opinionista non siederà accanto ad Adriana Volpe, visto che sarà in vacanza con il marito e i figli in quel di Dubai. Signorini avrebbe già pensato ad una Sostituta e il nome che circola non è uno qualsiasi ed ha tutto il sapore di una Vendetta. Il buon Alfonso infatti, vorrebbe accanto a sé niente meno che l'ex storica di Paolo Bonolis. Non sembra uno sgarro alla nostra Sonia? Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli sulla prossima diretta! Signorini sostituisce Sonia con l'ex storica Di Bonolis! Nella prossima diretta del Gf Vip, Sonia Bruganelli non ci sarà. Non per via del scontro avuto con Signorini in una delle ultime puntate, ma per tutt'altro motivo. Già da tempo, ...

