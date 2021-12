GF Vip | Biagio D’Anelli asfalta Sophie Codegoni | “Falsa come i soldi del Monopoli”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ultimo eliminato del Grande Fratello Vip 6,è stato subito ospite di “Casa Chi”, format online condotto da Rosalinda Cannavò. E proprio a “Casa Chi”, l’opinionista di Barbara D’Urso ha sparato a zero su, che ha dichiarato essere “del”. Il motivo? La tempestività con cui ha mollato Gianmaria Antinolfi non appena ha visto entrare Alessandro Basciano, con cui ha cominciato immediatamente a flirtare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Jessica Salassié si confida con Alessandro Basciano e rivela: “Ero grassa” La principessa etiope ha parlato per la prima volta dei suoi disturbi alimentari e di cosa li aveva causati ...

L'uscita diD'Anelli dalla Casa del Grande Fratelloè stata un duro colpo per Miriana Trevisan che aveva appena iniziato a vivere questa storia d'amore. Qualcuno però ha temuto che l'uscita dell'...Tempo di bilanci perD'Anelli . A poche ore della sua eliminazione al Grande Fratello, l'ex gieffino ha parlato della propria esperienza nel reality che ha definito 'positiva', anche per merito della sua '...Dopo l'uscita dal Gf Vip 6, Biagio D'Anelli è tornato a parlare del rapporto nato nel reality con Miriana Trevisan ...Dopo l’uscita di Biagio gli equilibri di Miriana all’interno della Casa sono stati messi a dura prova. La showgirl nelle ultime ore non fa che pensare al suo rapporto con l’opinionista e a parlarne co ...