GF Vip 6… e alla fine decide di rompere il silenzio: “Sì, lo amo anche io…” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ! Per capire di chi stiamo parlando vi consiglio di non perdervi il post Credo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ! Per capire di chi stiamo parlando vi consiglio di non perdervi il post Credo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

EmMicucci : #Covid #Omicron e vip positivi che raccontano la loro 'allegra' #quarantena Tutte norme anti contagio rispettate?… - SilviaSiza56 : RT @Chleols: La stanza arancione d'ora in poi sarà rinominata la stanza della merda, della puzza, del lerciume, questi vip alla fine non va… - luciadivenanzio : I vip che postano ogni ora le loro vacanze in mezzo alla neve e poi dite a noi di stare a casa per l’aumento dei #Contagi - TON12432940 : RT @ArmoniosiAccent: Continuano con le prese per i fondelli. Negli stadi (all'aperto) la capienza è del 75% A scuola c'è il distanziamento… - ilCassandro : @baby79768640 Ma cosa dici.I veri vip sono quelli che vanno nei reality solo per insultare dalla mattina alla sera… -