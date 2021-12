F1 | Nico Rosberg | “Capisco quello che sta provando Hamilton | era sicuro di vincere”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ stato un Mondiale 2021 di F1 dalle palpitanti emozioniche è andato in scena e la conclusione ad Abu Dhabi è stata perfetta in tema a quanto si è vissuto. La vittoria discussa dell’olandese Max Verstappen, su Red Bull, ha rappresentato un forte segnale di discontinuità nell’era ibrida e nello stesso tempo il britanLewisha dovuto mandar giù un boccone amaro. La vittoria di Verstappen è da legare alla Safety Car e alla sua gestione ad Abu Dhabi, aspetti che nell’immediato hanno portato a una dura reazione della Mercedes. Conseguenze che poi alla fine non ci sono state per la decisione della Stella a tre punte di non perseverare nel proprio status di contrarierà. Legate a questi aspetti ci sono le considerazioni del campione del mondo 2016, vittorioso proprio con la ...

Ho anche usato questo numero in tre delle mie quattro stagioni di Formula 2 ha spiegato Nicholas, ereditando il numero dicon cui vinse anche il Mondiale nel 2016 prima del ritiro. ..., dopo aver conquistato il titolo di campione del mondo di Formula 1 nel 2016, è orami diventato uno youtuber di successo occupandosi della sua principale passione, i motori e le auto ...E' stato un Mondiale 2021 di F1 dalle palpitanti emozioni quello che è andato in scena e la conclusione ad Abu Dhabi è stata perfetta in tema a quanto si è vissuto. La vittoria discussa dell'olandese ...In un'ultima intervista Nico Rosberg si è detto dispiaciuto per quel che è avvenuto ad Abu Dhabi alla sua ex squadra.