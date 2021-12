Cristina D’Avena festeggia il Disco d’Oro, ma il particolare hot non sfugge ai fan (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A 36 anni di distanza dalla pubblicazione la popolare sigla televisiva Occhi di Gatto, uno dei cavalli di battaglia di Cristina D’Avena, diventa Disco d’Oro. Lo certifica in un nota ufficiale la Federazione Industria Musicale Italiana. La notizia è stata anticipata dalla stessa cantante bolognese con un post Instagram nel quale però i fan si concentrano su un particolare hot. Tutti i dettagli “Mi hanno comunicato che Occhi di gatto è certificato oro”. Con queste parole, piene di gioia, orgoglio ed entusiasmo Cristina D’Avena, cantante bolognese, 57 anni, portati alla grandissima, lo scorso 6 luglio, ha comunicato ai propri 486.000 follower Instagram il traguardo raggiunto. Un tragurdo importantissimo, quasi inaspettato, per un brano che ha 36 anni di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) A 36 anni di distanza dalla pubblicazione la popolare sigla televisiva Occhi di Gatto, uno dei cavalli di battaglia di, diventa. Lo certifica in un nota ufficiale la Federazione Industria Musicale Italiana. La notizia è stata anticipata dalla stessa cantante bolognese con un post Instagram nel quale però i fan si concentrano su unhot. Tutti i dettagli “Mi hanno comunicato che Occhi di gatto è certificato oro”. Con queste parole, piene di gioia, orgoglio ed entusiasmo, cantante bolognese, 57 anni, portati alla grandissima, lo scorso 6 luglio, ha comunicato ai propri 486.000 follower Instagram il traguardo raggiunto. Un tragurdo importantissimo, quasi inaspettato, per un brano che ha 36 anni di ...

