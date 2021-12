Covid Toscana, i dati per comune. 2.600 casi solo in provincia di Firenze (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Firenze, 29 dicembre 2021 - Il Covid è ampiamente diffuso dappertutto, ma c'è un dato che permette di capire meglio la presenza su un certo territorio: il tasso di incidenza ogni centomila abitanti. ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 29 dicembre 2021), 29 dicembre 2021 - Ilè ampiamente diffuso dappertutto, ma c'è un dato che permette di capire meglio la presenza su un certo territorio: il tasso di incidenza ogni centomila abitanti. ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - rtl1025 : ?? In #Toscana il tampone antigenico rapido sarà sufficiente per stabilire la positività al #Covid senza ricorrere a… - RaiNews : In Toscana, per ridurre test e burocrazia, da domani basterà un tampone antigenico rapido per aprire e chiudere le… - bizcommunityit : Covid Toscana, superato ogni record: oggi 7.304 nuovi casi, un tampone su due è positivo - guiodic : RT @qn_lanazione: Covid Toscana, superato ogni record: oggi 7.304 nuovi casi, un tampone su due è positivo. I dati del #29dicembre https:/… -