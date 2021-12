Covid in Serie A, i nuovi casi. Il Napoli recupera Insigne e Fabian Ruiz (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Covid - 19 corre velocissimo in Italia e anche la Serie A non è certo risparmiata. All'orizzonte c'è più di una nube: inevitabilmente la 20esima giornata, in programma per giovedì 6 gennaio, sarà ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il- 19 corre velocissimo in Italia e anche laA non è certo risparmiata. All'orizzonte c'è più di una nube: inevitabilmente la 20esima giornata, in programma per giovedì 6 gennaio, sarà ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, INSIGNE E FABIAN RUIZ NEGATIVI AL COVID-19. SARANNO DISPONIBILI PER IL MATCH CON LA JUVEN… - _Sport_Calcio_ : Ciro Immobile torna a disposizione di Sarri ?????? #SerieA | #Lazio | #Immobile - CalcioWeb : #SerieA, si sono registrati nuovi casi positivi al #Covid19: c'è incertezza per la ripresa - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Ciro Immobile torna a disposizione di Sarri ?????? #SerieA | #Lazio | #Immobile - Fprime86 : RT @SkySport: #Napoli, #Insigne e #FabianRuiz negativi al Covid: recuperano per la #Juve. Le news #SkySport #SkySerieA #SerieA #NapoliJuven… -