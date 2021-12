Covid-19, dal 3 gennaio torna in funzione il drive-in all’ospedale di Fondi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fondi – A partire dal prossimo lunedì 3 gennaio 2022 torna in funzione il drive in all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi. A seguito del gran numero di persone che, in queste ore, stanno riscontrando lunghe attese per effettuare tamponi, sia nel pubblico che nel privato, la Asl ha infatti deciso di riattivare il servizio anche presso il nosocomio fondano. Come in passato sarà possibile effettuare esclusivamente test antigenici rapidi previa prenotazione e mediante ricetta. L’opzione “Ospedale di Fondi” comparirà nel menù a tendina del sistema di prenotazione della Asl nei prossimi giorni. Il drive-in sarà aperto dalle 11:00 alle 17:00. “Ringrazio la Asl – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – per ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 dicembre 2021)– A partire dal prossimo lunedì 32022inilin“San Giovanni di Dio” di. A seguito del gran numero di persone che, in queste ore, stanno riscontrando lunghe attese per effettuare tamponi, sia nel pubblico che nel privato, la Asl ha infatti deciso di riattivare il servizio anche presso il nosocomio fondano. Come in passato sarà possibile effettuare esclusivamente test antigenici rapidi previa prenotazione e mediante ricetta. L’opzione “Ospedale di” comparirà nel menù a tendina del sistema di prenotazione della Asl nei prossimi giorni. Il-in sarà aperto dalle 11:00 alle 17:00. “Ringrazio la Asl – commenta il sindaco diBeniamino Maschietto – per ...

