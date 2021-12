Corsa alle mascherine FFp2: dove si comprano, quanto costano e per quanto tempo durano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le mascherine FFp2 sembrano destinate a far parte della nostra quotidianità in contesti sempre più frequenti. Ecco perché sono considerate più sicure e dove si possono acquistare. mascherine FFp2, quando metterle e dove sono obbligatorie Gli acquisti delle mascherine FFp2 stanno già aumentando in tutta Italia, come ha rilevato Federfarma. Dal 25 dicembre infatti questa tipologia di dispositivo di protezione individuale è diventata obbligatoria per accedere ai mezzi pubblici (bus, metro, tram ma anche treni, navi e aerei) e ai luoghi chiusi e affollati come cinema, musei, teatri, palazzetti e sale da concerto. Queste norme resteranno attive fino alla fine dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022. Perché le ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lesembrano destinate a far parte della nostra quotidianità in contesti sempre più frequenti. Ecco perché sono considerate più sicure esi possono acquistare., quando metterle esono obbligatorie Gli acquisti dellestanno già aumentando in tutta Italia, come ha rilevato Federfarma. Dal 25 dicembre infatti questa tipologia di dispositivo di protezione individuale è diventata obbligatoria per accedere ai mezzi pubblici (bus, metro, tram ma anche treni, navi e aerei) e ai luoghi chiusi e affollati come cinema, musei, teatri, palazzetti e sale da concerto. Queste norme resteranno attive fino alla fine dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022. Perché le ...

Advertising

ATB_Bergamo : 31 dicembre: servizio della Funicolare di Città prolungato fino alle ore 1.30, ultima corsa di linea 1 in partenza… - ottopagine : Vaccini, corsa alle terze dosi: somministrati oltre 6.100 vaccini in poche ore #Avellino - CannaV20 : RT @marialocci33: Vivi la vita come se fosse un treno in corsa. Non rimpiangere le fermate che hai lasciato alle spalle, ma guarda avanti.… - CanaYamana : RT @marialocci33: Vivi la vita come se fosse un treno in corsa. Non rimpiangere le fermate che hai lasciato alle spalle, ma guarda avanti.… - ptvtelenostra : OPEN DAY. PRENOTAZIONE VACCINI, ALLE 10:00 SI SBLOCCA LA PIATTAFORMA E RIPRENDE LA CORSA AL CLICK -… -