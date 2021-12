CLAUDIO BISIO È IL COMMISSARIO SAGUATTI: “LA MIA PRIMA SERIE RAI, NON POTEVO RIFIUTARE” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLAUDIO BISIO debutta come protagonista in una SERIE per Rai1. Il grande attore, comico e showman che abbiamo visto in autunno nel revival di Zelig, torna sul set e racconta a Repubblica la nuova produzione di Rai Fiction “Vivere non è un Gioco da Ragazzi”. La SERIE tra giallo e commedia è scritta da Fabio Bonifacci (Metti la Nonna in Freezer) e andrà in onda su Rai1, probabilmente nell’autunno 2022. Nel cast Nicole Grimaudo, Fabrizia Sacchi, Stefano Fresi, Antonio Perna e Lucia Mascino. Regia di Rolando Ravello (Noi e la Giulia). Vivere non è un gioco: la mia PRIMA SERIE con la Rai “Vivere non è un gioco da ragazzi è la PRIMA SERIE che giro con la Rai. Perché non è successo PRIMA? Non lo so, ma questa è un proposta che non ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 dicembre 2021)debutta come protagonista in unaper Rai1. Il grande attore, comico e showman che abbiamo visto in autunno nel revival di Zelig, torna sul set e racconta a Repubblica la nuova produzione di Rai Fiction “Vivere non è un Gioco da Ragazzi”. Latra giallo e commedia è scritta da Fabio Bonifacci (Metti la Nonna in Freezer) e andrà in onda su Rai1, probabilmente nell’autunno 2022. Nel cast Nicole Grimaudo, Fabrizia Sacchi, Stefano Fresi, Antonio Perna e Lucia Mascino. Regia di Rolando Ravello (Noi e la Giulia). Vivere non è un gioco: la miacon la Rai “Vivere non è un gioco da ragazzi è lache giro con la Rai. Perché non è successo? Non lo so, ma questa è un proposta che non ...

Advertising

bubinoblog : CLAUDIO BISIO È IL COMMISSARIO SAGUATTI: 'LA MIA PRIMA SERIE RAI, NON POTEVO RIFIUTARE' - SatirSfaction : @Giulia_B @ffffjd Sotto la quarta non è vero amore, cantava Claudio Bisio - CaptaiNdundito : 'Tecniche per depilarsi il culo senza finire come una vittima di Freddy Krueger?' - Non è ho la più pallida idea, p… - CaptaiNdundito : Ci pensate mai che Claudio Bisio ha partecipato ad un film che ha vinto un oscar? Io spesso. - xRealManu : @Niikolxss @vi_blocco_tutti Nun dic tant ma almeno sopra a Claudio Bisio ja golo -