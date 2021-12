Caso Insigne | De Laurentiis lo mette fuori rosa | nervi tesi tra i due

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) A Napoli è ufficialmente scoppiato il. Deavrebbe messoil capitano azzurro: clima gelido tra i due. Caos intorno al capitano degli azzurri (via Getty Images)Oramai il clima èssimo tra Lorenzoed Aurelio De. Infatti in queste ore sarebbe scoppiato un vero e proprio, con il capitano vicinissimo al Toronto FC ed il patron azzurro pronto arlo. Il tutto come accaduto già in precedenza con Arkadiusz Milik. A lanciare la clamoindiscrezione ci ha pensato TuttoSport, che riporta ditra le due parti. Tutto sarebbe stato scaturito proprio dalla presa ...