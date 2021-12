Calciomercato Lazio, idea Meret per la porta: le ultime (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Calciomercato Lazio: i biancocelesti pensano a Meret nel caso in cui Strakosha dovesse lasciare a gennaio C’è una nuova idea per la porta della Lazio ed è quella che conduce ad Alex Meret del Napoli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su questo possibile scenario in vista del prossimo mercato di gennaio. Strakosha infatti è in scadenza di contratto a giugno e non sembra voler intenzione di rinnovare. Per questo la Lazio, se dovessero arrivare offerte concrete dall’Inghilterra, preferirebbe cederlo già a gennaio. In quel caso Tare andrebbe alla carica per il portiere del Napoli che ha un contratto in scadenza nel 2023 ma non ha nessuna intenzione di rinnovare senza avere la certezza del posto da titolare, condizione che i partenopei ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021): i biancocelesti pensano anel caso in cui Strakosha dovesse lasciare a gennaio C’è una nuovaper ladellaed è quella che conduce ad Alexdel Napoli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra su questo possibile scenario in vista del prossimo mercato di gennaio. Strakosha infatti è in scadenza di contratto a giugno e non sembra voler intenzione di rinnovare. Per questo la, se dovessero arrivare offerte concrete dall’Inghilterra, preferirebbe cederlo già a gennaio. In quel caso Tare andrebbe alla carica per il portiere del Napoli che ha un contratto in scadenza nel 2023 ma non ha nessuna intenzione di rinnovare senza avere la certezza del posto da titolare, condizione che i partenopei ...

