Benfica: Pirlo erede di Jorge Jesus? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo l'amara esperienza con la Juventus alla sua prima stagione in panchina, culminata con l'esonero, nonostante la qualificazione in Champions e due trofei conquistati (Coppa Italia e Supercoppa Italiana), Andrea Pirlo sarebbe sul punto di tornare al timone di una big europea. Dopo le voci che lo accostavano al Barcellona per il dopo Koeman, adesso è il Benfica che sta pensando seriamente a lui per sostituire l'attuale tecnico, Jorge Jesus, vicinissimo all'addio. Il Benfica punta Pirlo? I lusitani hanno praticamente messo la parola fine al rapporto con il proprio tecnico portoghese, per le cui dimissioni ttende soltanto l'ufficialità. La bruciante eliminazione dalla coppa nazionale ne ha di fatto sancito il suo destino, tanto che giovedì prossimo sarà Nelson Verissimo a guidare ...

