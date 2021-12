Aurora Ramazzotti, in bikini stupisce i follower: “Uguale a tua madre” – FOTO (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Aurora Ramazzotti, in vacanza alle Maldive, ha sorpreso tutti i suoi fan con una sua nuova FOTO in bikini pubblicata sui social network. Aurora Ramazzotti è volata alle Maldive assieme… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 29 dicembre 2021), in vacanza alle Maldive, ha sorpreso tutti i suoi fan con una sua nuovainpubblicata sui social network.è volata alle Maldive assieme… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : “Panettone al tramonto” Aurora Ramazzotti il fondoschiena senza veli è uno spettacolo: il resto scompare – FOTO -… - Waitouis : secondo me l’unica che sta bene e sta vivendo attualmente la sua best life in questo periodo è Aurora Ramazzotti alle Maldive - zazoomblog : Capodanno alle Maldive per i vip: da Aurora Ramazzotti con papà Eros alla Nargi con Matri - #Capodanno #Maldive… - owlthelight : Mi dispiace ma aurora ramazzotti e la sua vacanza probabilmente alle Maldive mi sta sul cazzo non posso farci niente - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e la dolce dedica ad Aurora Ramazzotti e ai follower: 'State con persone che vi fanno ridere'… -