Anziana con deambulatore travolta e uccisa da auto a Modena (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ha perso la vita a poche ore dall'incidente una donna di 83 anni investita da un'auto alle 9.30 a Modena, in via Cimone, mentre stava camminando sostenuta da un deambulatore. La donna è stata travolta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ha perso la vita a poche ore dall'incidente una donna di 83 anni investita da un'alle 9.30 a, in via Cimone, mentre stava camminando sostenuta da un. La donna è stata...

Advertising

_Carabinieri_ : La Signora Rosa vive a Favignana, è ultracentenaria e la più anziana tra gli abitanti delle Egadi. In questi giorni… - trevarrowryen : @Fresia291 Dici che ci sarà un clip su quanto è umile, buona e gentile perché ha massaggiato la schiena di Barù, no… - Ansa_ER : Anziana con deambulatore travolta e uccisa da auto a Modena. La donna, 83 anni, è deceduta all'ospedale di Baggiova… - alessa1944 : @ElGusty99523701 Stamattina in banca una persona anziana ha raccontato di aver trascorso in solitudine il Natale, i… - SALTAEVINEGAR : yoongi ascoltami bene guardami nelle palle degli occhi questa anziana e amorevole signora non esce di qui finché no… -