Albano ha il Covid | Maledetto virus Non capisco i no-vax

pixel_di : RT @pirata_21: #AlBano ha il Covid. Con quella faringe ci sarà voluto un tampone di 6 metri. #Omicron - LuigiF97101292 : RT @RItaliano3: - pirata_21 : #AlBano ha il Covid. Con quella faringe ci sarà voluto un tampone di 6 metri. #Omicron - Dan81243778 : RT @GiusCandela: Albano positivo al Covid, salterà il Capodanno di Canale 5. - RItaliano3 : -

Ultime Notizie dalla rete : Albano Covid

ha ile salterà il Capodanno di Canale 5 . Lo ha annunciato con un video su Facebook, spiegando anche che le sue condizioni di salute non sono preoccupanti al momento.è vaccinato ...Ha scoperto di essere positivo al- 19 dopo aver effettuato un tampone richiesto dalla produzione Mediaset.da oggi si trova in isolamento e non potrà dunque prendere parte al 'Capodanno in Musica' previsto su Canale 5 la ...BARI - 'Il maledetto virus mi ha colpito'. È quanto dichiara in un video postato su Istagram Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San ...Albano Carrisi non prenderà parte allo show di fine anno in programma al Teatro Petruzzelli di Bari a causa del Covid. Ad annunciarlo è lui stesso in un video postato su Instagram: «Devo combattere qu ...