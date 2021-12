A Udine la Coppa del Mondo Under 20 di scherma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il PalaIndoor Ovidio Bernes di Udine aveva ospitato nel gennaio del 2020 uno degli ultimi appuntamenti schermistici internazionali prima dello stop dovuto al Covid-19. A distanza di 24 mesi il palasport Udinese sarà il teatro della ripresa agonistica della scherma mondiale nel 2022 e del primo appuntamento internazionale in Italia dopo la lunga pausa pandemica. Per la sedicesima volta il Friuli Venezia Giulia ospita la Coppa del Mondo Under 20 di scherma, il trampolino di lancio per i futuri campioni di questo sport. Tre saranno le gare in calendario, divise su due weekend: sabato 8 gennaio aprirà il programma la spada maschile, domenica 9 gennaio toccherà alle spadiste, mentre domenica 20 febbraio sarà la volta del fioretto femminile. Come da consolidata tradizione ... Leggi su udine20 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il PalaIndoor Ovidio Bernes diaveva ospitato nel gennaio del 2020 uno degli ultimi appuntamenti schermistici internazionali prima dello stop dovuto al Covid-19. A distanza di 24 mesi il palasportse sarà il teatro della ripresa agonistica dellamondiale nel 2022 e del primo appuntamento internazionale in Italia dopo la lunga pausa pandemica. Per la sedicesima volta il Friuli Venezia Giulia ospita ladel20 di, il trampolino di lancio per i futuri campioni di questo sport. Tre saranno le gare in calendario, divise su due weekend: sabato 8 gennaio aprirà il programma la spada maschile, domenica 9 gennaio toccherà alle spadiste, mentre domenica 20 febbraio sarà la volta del fioretto femminile. Come da consolidata tradizione ...

