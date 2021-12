A Milano il sistema tamponi è nel caos, code di ore davanti a farmacie e ospedali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ancora un dato allarmante in Lombardia: +32.696 nuovi casi. Con 209.685 tamponi processati il tasso di positività arriva al 15,5%. Milano resta la provincia più colpita, con oltre 5.000 casi solo in città. Seguono Monza e Brianza (3.388), Brescia (2.757) e Bergamo (2.466). Virologi ed epidemiologi pensano a un ulteriore impennata a gennaio, quando la regione potrebbe sfiorare i 50mila casi al giorno, il che vorrebbe dire raddoppiare il numero di ospedalizzati fino a 3.500 con una nuova conversione dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ancora un dato allarmante in Lombardia: +32.696 nuovi casi. Con 209.685processati il tasso di positività arriva al 15,5%.resta la provincia più colpita, con oltre 5.000 casi solo in città. Seguono Monza e Brianza (3.388), Brescia (2.757) e Bergamo (2.466). Virologi ed epidemiologi pensano a un ulteriore impennata a gennaio, quando la regione potrebbe sfiorare i 50mila casi al giorno, il che vorrebbe dire raddoppiare il numero dizzati fino a 3.500 con una nuova conversione dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

stanzaselvaggia : A Milano il San Carlo ha sistema in tilt da ieri con persone mandate a casa dopo 11 ore di coda, il San Paolo ha fi… - Corriere : Milano, tamponi nel caos e farmacie sotto assedio. L’Ordine dei medici: sistema Ats in... - fattoquotidiano : 'SISTEMA DEI TAMPONI COLLASSATO' Il presidente dell’Ordine dei medici di Milano denuncia la situazione screening a… - GinoGinopinto64 : RT @localteamtv: #tamponi Il sistema informatico va in tilt. Rabbia e proteste fuori dai cancelli dell'ospedale San Carlo di Milano. C'è ch… - angelastranier2 : RT @stanzaselvaggia: A Milano il San Carlo ha sistema in tilt da ieri con persone mandate a casa dopo 11 ore di coda, il San Paolo ha finit… -