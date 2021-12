A Lodi e Codogno serve l’esercito presso i punti tampone

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'esercito arriverà nelle prossime ore in aiuto dei punti tampone di Lodi e Codogno #ANSA - repubblica : Aassalto ai centri tampone, a Lodi e Codogno arriva l'esercito - Fortu36419972 : RT @autocostruttore: A Lodi e Codogno arriva l'esercito. Immagino che abbiamo da ringraziare i vaccini - iq_196 : RT @autocostruttore: A Lodi e Codogno arriva l'esercito. Immagino che abbiamo da ringraziare i vaccini - DeodatoRibeira : RT @autocostruttore: A Lodi e Codogno arriva l'esercito. Immagino che abbiamo da ringraziare i vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi Codogno

Ieri sera è arrivata la conferma del fatto che l'esercito arriverà giànelle prossime ore, domani o dopodomani, a. In particolare, si prevede l'arrivo di due squadre, come ha anticipato il colonnello Fabio Zullino, comandante del Centro ospedaliero militare di Milano, di sette militari ciascuna: ...Ai punti tampone dinelle prossime ore arriverà l'esercito. In particolare, si prevede l'arrivo di due squadre di 7 militari ciascuna, come ha anticipato all'agenzia Ansa il colonnello Fabio Zullino, ...Ai punti tampone di Lodi e Codogno nelle prossime ore arriverà l'esercito. In particolare, si prevede l'arrivo di due squadre di 7 militari ciascuna, come ha anticipato all'agenzia Ansa il colonnello.Se prima era solo un sollecito, adesso è realtà: a Codogno e a Lodi c'è bisogno dell'esercito. Ecco cosa sta accadendo ...