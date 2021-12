29 Dicembre 1970 | Pallone d’Oro a Gerd Muller

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Massimo Prati) Il 29giunse a conclusione la quindicesima edizione dele questo prestigioso trofeo fu assegnato aMüller, attaccante del Bayern di Monaco che quell’anno, come ho avuto modo di ricordare in altre occasioni, vinse con la Germana Ovest la classifica dei cannonieri ai Mondiali del Messico. La giuria del premio era costituita da 26 cronisti sportivi rappresentanti ventisei paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Federale Tedesca (Germania Ovest), Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est), Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Unione Sovietica. Ogni ...

Advertising

CalcioNews24 : Il #29dicembre 1970 nasce Enrico Chiesa, uno degli attaccanti più talentuosi osservati sui campi della Serie A negl… - CalcioPillole : ??? #NatiOggi: era il 29 dicembre del 1970 quando nacque Enrico Chiesa, principe delle piazze toscane ed esempio di… - Stefano___1970 : RT @AzzolinaLucia: Il 23 dicembre dell’anno scorso facevo firmare alle Regioni l’impegno a fare i tamponi con priorità per le scuole. Impeg… - Stefano___1970 : RT @Anpinazionale: Il 28 dicembre di settantotto anni fa, al poligono di tiro di Reggio Emilia, i sette #fratelliCervi e Quarto Camurri ven… - Peter5745858578 : RT @InformazioneA: #USA Lo stato della #California è interessato da intense nevicate, è il dicembre più nevoso dello stato sfidando il rec… -

Ultime Notizie dalla rete : Dicembre 1970

Zazoom Blog

... in California, ha registrato finora questo mese (dato aggiornato a ieri) ben 5,13 metri di neve, il livello più alto mai raggiunto ada quando sono iniziate le rilevazioni nel. Lo ...Santo San Tommaso Becket Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1800 Charles Goodyear 1938 Jon Voight 1962 Cristiano De AndréEnrico Chiesa Link Sponsorizzato - Proverbio Una testa savia ha la bocca chiusa - Accadde oggi 1851 nasce a Boston (Stati Uniti) la prima organizzazione di giovani cristiani con il nome di YMCA ...(ANSA) - ROMA, 29 DIC - La catena montuosa della Sierra Nevada, in California, ha registrato finora questo mese (dato aggiornato a ieri) ben 5,13 metri di neve, il livello più alto mai raggiunto a dic ...Era il 29 dicembre del 1970 quando nacque Enrico Chiesa, ex campione di diverse realtà calcistiche di Serie A e padre di Federico.