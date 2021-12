VIDEO Biathlon | l’Austria vince il World Team Challenge 2021 con Hauser Leitner! Fuori dal podio gli azzurri Wierer Hofer

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Trionfo austriaco in quel di Ruhpolding al, ventesima edizione di una kermesse internazionale entrata oramai nella tradizione del. La coppia formata da Lisa Theresee Felix Leitner si è imposta con ampio margine sulla concorrenza nella prova a inseguimento decisiva, grazie ad un’ottima prestazione al poligono abbinata ad un buon rendimento nel fondo. Completano ilil duo russo formato da Evgenia Burtasova/Matvey Eliseev e quello ceco composto da Marketa Davidova/Michal Krcmar. Settima piazza finale per l’Italia, che paga le difficoltà al tiro di Dorotheae Lukasin un format comunque non presente in Coppa del Mondo e nei grandi eventi come Mondiali e Olimpiadi. Di seguito il ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Emilien Jacquelin vince 'tappa e maglia' a Le Grand-Bornand, rivivi il suo arrivo - Biathlon, Coppa del Mondo - neveitalia : Emilien Jacquelin vince 'tappa e maglia' a Le Grand-Bornand, rivivi il suo arrivo - Biathlon, Coppa del Mondo… - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Ad Annecy un buon risultato per Dorothea Wierer nel biathlon. @TgrRai @RaiNews #ioseguoTgr - TgrRaiAltoAdige : Ad Annecy un buon risultato per Dorothea Wierer nel biathlon. @TgrRai @RaiNews #ioseguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Biathlon

OA Sport

Ci sono tante promozioni legate all'escursionismo come ciastre e cani da slitta, ma anche sci di fondo,e scialpinismo. Ce n'è davvero per tutti i gusti" Per maggiori informazioni visitare ...Un risultato frutto di una strepitosa prova sugli sci che gli ha consentito di non trovare il doppio zero (un bersaglio mancato nella prima serie) e di precedere i due francesi Emilien Jacquelin (+18 ...Trionfo austriaco in quel di Ruhpolding al World Team Challenge 2021, ventesima edizione di una kermesse internazionale entrata oramai nella tradizione del biathlon. La coppia formata da Lisa Therese ...E' ufficialmente calato il sipario sul 2021 del biathlon internazionale. Nella Chiemgau Arena di Ruhpolding (Germania) si è tenuto il World Team Challenge, una gara entrata oramai nella tradizione di ...