Un 17enne uzbeko ha vinto i mondiali rapid di scacchi

(Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - L'Nodirbek Abdusattorov, 17 anni, hail campionato del mondo "" dibattendo negli spareggi finali, patta con il nero e vittoria con il bianco, il russo Ian Nepomniachtchi. Il torneo, ospitato a Varsavia, è uno degli eventi più divertenti per gli amanti del gioco perché costituito da partite molto veloci, 15 minuti per ciascun giocatore più 10 secondi di incremento a mossa, che danno molta imprevedibilità alla manifestazione. L', classe 2004, ha stupito colleghi e addetti ai lavori diventando il più giovanesta della storia ad aggiudicarsi questo particolare titolo. Nei 13 turni di gioco, infatti, Abdusattorov ha sconfitto campioni affermati come il detentore del titolo assoluto, il norvegese Magnus Carlsen, ma anche l'italo-americano ...

chesscom_it : Le foto che meglio rappresentano l'ultima giornata del Campionato del Mondo Rapid FIDE 2021 che ha visto la vittori… - telodogratis : Il 17enne uzbeko Abdusattorov vince i mondiali “rapid” di scacchi - 85AleFrau : Il 17enne uzbeko Abdusattorov vince i mondiali 'rapid' di #scacchi. Battuti Carlsen e Nepomniachtchi -

... l'indiano Sarin Nihal , il russo ed ex campione blitz 2016 Sergej Karjakin , l'altro indiano Pentala Harikrishna , il neo - iridato rapidNodirbek Abdusattorov e infine il polacco Bartosz ...Nodirbek Abdusattorov, unGran Maestro, ha detronizzato Magnus Carlsen come campione mondiale di scacchi rapidi a Varsavia battendo allo spareggio il russo Ian Nepomniachtchi, che ha dovuto accontentarsi della ...Anche i Mondiali blitz di Varsavia, così come quelli rapid, si concludono con uno spareggio tra primi in classifica con relative polemiche e ironie. A vincere è il francese Maxime Vachier-Lagrave, che ...Roma, 29 dic. (askanews) - Nodirbek Abdusattorov, un 17enne Gran Maestro uzbeko, ha detronizzato Magnus Carlsen come campione mondiale di scacchi rapidi a Varsavia battendo allo spareggio il russo Ian ...