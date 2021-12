(Di martedì 28 dicembre 2021) Gli operatori pastoralinelsono stati quattordici con l’assassinio avvenuto ieri del quarto sacerdote, in, padre Luke Adeleke, 38 anni, ècolpito da una raffica di proiettili esplosi da una banda di uomini armati la sera del 24 dicembre a Ogunmakin Obafemi Owode, nello Stato sudoccidentale di Ogun, in. Si tratta di una zona dove non è diffuso il terrorismo ma c’è una fortissima criminalità. E’ solo“eroe” con la croce che paga con la vita la sua missione di fede: 14 le vittime tra i pretiin tutto il. Ma le persecuzioni dei cristiani, nel mondo, sono ormai la regola, come gli omicidi. Quattordici pretinel mondo nelIl drammatico dato arriva dal ...

Advertising

SecolodItalia1 : Strage infinita, 14 “eroi” cattolici uccisi nel 2021. L’ultimo, in Nigeria: tornava dalla Messa di Natale… - antonioaliguori : RT @francofontana43: Migranti, un anno di strage infinita. Ue e Italia complici Solo quest’anno più di 32 mila persone sono state riconsegn… - linobor : RT @francofontana43: Migranti, un anno di strage infinita. Ue e Italia complici Solo quest’anno più di 32 mila persone sono state riconsegn… - francofontana43 : Migranti, un anno di strage infinita. Ue e Italia complici Solo quest’anno più di 32 mila persone sono state ricons… - Roberto28132743 : RT @Roberto28132743: una strage infinita a volte basata sul nulla. -

Ultime Notizie dalla rete : Strage infinita

Il Manifesto

Ancora decine di cadaveri che il mare restituisce impietoso, sulle spiagge della Libia come su quella della Grecia qualche giorno fa, davanti agli occhi di un mondo distratto: unaevitabile, ...Non mi dimentico mai della tragediadei migranti , arrivano dall'ANSA altre notizie tristissime. La Guardia Costiera greca ha comunicato che i corpi di tre persone sono stati recuperati ...Sabato 18 dicembre a Torino in via Genova, mentre si stava ultimando l’allestimento di una gru alta oltre trenta metri per la ristrutturazione della facciata di un condominio, si è verificato il suo c ...Correva l'anno 1974. Un'epoca persa nel tempo, lontana anni luce dalle dinamiche attuali. Non vi era internet, i telefono erano quelli di ...