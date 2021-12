Soleil Sorge ora attacca Alex Belli | “Alla moglie ha raccontato bugie”

(Di martedì 28 dicembre 2021) “Se Delia ha detto certe cose a ‘Verissimo’ significa che le haqualcosa di non vero”. Nel corso della trentesima puntata del “Grande Fratello Vip”affronta ancora una volta: per l’influencernon è stato sincero con la: “Lui potrebbe essersi lavato le mani di questa storia, dando le colpe a me di quanto accaduto tra di noi”. “Sono travolto da quello che è un sistema mediatico – ha replicato l’attore – io ho voluto mettere un punto a questa storia. Fuori continuano a volerci metterci contro, ma quello che io ho vissuto è sotto gli occhi di tutti: io non ho bisogno di raccontare niente”. L'articolo proviene da Focus Vip.

katiusc58832935 : @IlContiAndrea Soleil Anastasia Sorge lei ipnotizza e diverte con il suo sarcasmo - soleil_sorge : Jessica scollati da quella stanza #gfvip - Ida85610749 : @soleil_sorge Ragazze del team sole salviamo Alessandro nn ci deluderà è giovane e si trova bene con sole a prescin… - ricordosospeso : RT @_altezzosa_: Soleil Anastasia Sorge che decide quale parte del mondo conquistare?? #gfvip #teamsoleil - soleil_sorge : oggi pomeriggio riunione per l’organizzazione di uno scherzo?? #gfvip -

Alex Belli si sfoga dopo il confronto con Soleil Sorge/ "Mi dispiace per chi?" Dall'altra parte le opinioniste giocano in difesa: forse in troppi si aspettavano ormai di vedere fuori gioco Sonia. Quest'anno alla conduzione del GF Vip Party, insieme a Gaia Zorzi, c'è Giulia Salemi. L'influencer è stata tra i più discussi concorrenti della scorsa edizione. Nella Casa di Cinecittà i gieffini vengono puniti dagli autori come conseguenza dei problemi legati alle pulizie e la Ricciarelli non risparmia nessuna delle sorelle Selassié, infiammando il web.