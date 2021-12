Advertising

fisco24_info : Scioperi: sindacati, 14 gennaio stop 4 ore trasporto locale: Per il rinnovo del contratto - LUIGIVACCARO5 : Covid, la Cei annulla la marcia della pace di fine anno - Politica - ANSA INSIEME AGLI SCIOPERI DEI SINDACATI AI C… - ettorick : @Lalla3055 Prima telefona ai sindacati ????? gli scioperi improvvisi fanno parte del pacchetto - InformazioneA : #Martinica #23dicembre continuano le proteste contro il #GreenpassObbligatorio che dovrebbe entrare in vigore il 3… - rodinoga : Gli stessi #sindacati che nelle ultime settimane hanno indetto scioperi assurdi e si sono detti contrari a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scioperi sindacati

dei trasporti hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale per venerdì 14 gennaio a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto. "A fronte di un ...... che ha riportato in Italia produzioni importanti grazie aglie alle risorse stanziate dal ... Tag:Occasione per avere quella disponibilità economica aggiuntiva per passare al meglio le festività. Ma secondo Nuova Idea - dicono Giorgio Lombardi e Andrea Martelli dei sindacati Filcams Cgil e Fisasca ...Le sigle sindacali da giorni hanno indetto uno sciopero che ora si preannuncia essere a oltranza, almeno fino a quando il Governo Regionale non deciderà di ascoltare le loro richieste ...