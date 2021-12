Quarantena, le Regioni scrivono al Cts: il tracciamento è saltato, ora servono nuove norme (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico è stato convocato dal governo per il 29 dicembre. Le Regioni invieranno agli esperti un documento che contiene una serie di richieste sulla gestione dell'autoisolamento, in cui si chiede l'azzeramento della Quarantena per le persone che hanno copertura vaccinale, in particolare quelle con terza dose già effettuata. Ecco le attuali disposizioni per chi è entrato in contatto con un soggetto positivo e le possibili modifiche Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico è stato convocato dal governo per il 29 dicembre. Leinvieranno agli esperti un documento che contiene una serie di richieste sulla gestione dell'autoisolamento, in cui si chiede l'azzeramento dellaper le persone che hanno copertura vaccinale, in particolare quelle con terza dose già effettuata. Ecco le attuali disposizioni per chi è entrato in contatto con un soggetto positivo e le possibili modifiche

GiovaQuez : Diciamo le cose come stanno: il periodo di quarantena verrà rivisto, anche su forte richiesta da parte delle Region… - TgLa7 : #Regioni a Cts, tracciamento saltato, nuove norme quarantena 'Azzerare isolamento per chi ha copertura vaccinale' - GiovaQuez : Le Regioni chiedono lo stop alla quarantena per i vaccinati con 3 dosi, e per quelli con 2 dosi ricevute da meno di 4 mesi #COVID19 - Andrea_V_73 : RT @lapoelkann_: Secondo alcuni media le Regioni avrebbero chiesto al comitato tecnico scientifico di azzerare la quarantena per le persone… - palermomaniait : Covid-19, Regioni: tracciamento saltato, azzerare quarantena per chi ha la terza dose - -