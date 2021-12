Piccola e stilosa | la borsa di Belén Rodriguez è un must have di stagione

(Di martedì 28 dicembre 2021) Lontano dai pettegolezzi, che la vorrebbero al capolinea con Antonino Spinalbese,sta passando le sue vacanze natalizie in montagna, in compagnia della sua bambina e dei suoi familiari più stretti. Complice il clima di festa e un po’ di vanità, che non guasta mai, la showgirl ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti con un accessorio tra i più iconici di sempre, naturalmente Chanel. Vi raccomandiamo... Le scarpe perfette per l'inverno 2021/2022? Gli anfibi di BelenNon che abbia bisogno di grandi presentazioni, ma lacheha sfoggiato sul social va annunciata con un certo savoir faire. Si tratta infatti di un modello storico della maison francese, una Chanel ...

Advertising

luceecenere_ : Comunque ero stilosa da piccola poi non so cos'è successo -

Ultime Notizie dalla rete : Piccola stilosa

DireDonna

La secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, insomma, è già unainfluencer, proprio come la mamma. Related Story Vittoria Ferragni è la bimba piùdel web "F**k patriarcato My baby ...Costa ben 10mila euro ed è disponibile in soli 100 pezzi , una produzione limitatissima destinata ovviamente ad unaplatea di persone. Questa Xbox Series X è custodita all'interno di una ...“Golden rags”è il nuovo singolo degli italo-berlinesi Maiorano, con il leader originario di Sulmona, interessantissimo quartetto che centrifuga 50 anni di influenze rock in una miscela sonora ...Il colosso asiatico festeggia l'arrivo del Capodanno Cinese con OPPO Reno 7 New Year Edition, nella nuova colorazione rossa Red Velvet.