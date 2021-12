“Mauro da Mantova è morto”, l’annuncio di Parenzo su Twitter (Di martedì 28 dicembre 2021) “E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini”. Ad annunciarlo su Twitter è David Parenzo, il giornalista co-conduttore con Giuseppe Cruciani de ‘La Zanzara’ su Radio24, trasmissione radiofonica che aveva ospitato l’ascoltatore no vax, definito da Cruciani “un interventista seriale” del programma in un’intervista all’Adnkronos del 10 dicembre scorso. In quell’occasione il giornalista aveva parlato all’Adnkronos del ricovero in terapia intensiva per covid dell’uomo: “Mauro è un ascoltatore storico, un interventista seriale che interviene da noi a ‘La Zanzara’ da una decina di anni. A fasi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) “E’ieri sera alle 22 nell’ospedale di Veronada. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini”. Ad annunciarlo suè David, il giornalista co-conduttore con Giuseppe Cruciani de ‘La Zanzara’ su Radio24, trasmissione radiofonica che aveva ospitato l’ascoltatore no vax, definito da Cruciani “un interventista seriale” del programma in un’intervista all’Adnkronos del 10 dicembre scorso. In quell’occasione il giornalista aveva parlato all’Adnkronos del ricovero in terapia intensiva per covid dell’uomo: “è un ascoltatore storico, un interventista seriale che interviene da noi a ‘La Zanzara’ da una decina di anni. A fasi ...

Corriere : Morto Mauro da Mantova: il no vax ospite a «La Zanzara» sconfitto dal Covid a 61 anni - lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - DavidPuente : Nessuno merita la Covid. Nessuno! #Vaccinatevi - alinatede : RT @Miti_Vigliero: Mauro da Mantova è morto: il carrozziere No vax della Zanzara sconfitto da Covid-19 - angel_other : RT @marioadinolfi: C’è oscenità nel quotidiano necrologio che elenca i novax che muoiono. Corriere della Sera oggi stigmatizza una mamma (“… -