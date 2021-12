Manovra: Art.1 incontra Cgil, ‘dialogo permanente su emergenze’ (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic (Adnkronos) – Stamattina una delegazione di Articolo uno con, tra gli altri, Roberto Speranza, Federico Fornaro e Pier Luigi Bersani, e una delegazione della Cgil guidata dal segretario Maurizio Landini “hanno avuto un confronto lungo e articolato alla sede nazionale di Corso d’Italia della Cgil sulla situazione politica e sociale del paese”. Lo rende noto Articolo uno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic (Adnkronos) – Stamattina una delegazione di Articolo uno con, tra gli altri, Roberto Speranza, Federico Fornaro e Pier Luigi Bersani, e una delegazione dellaguidata dal segretario Maurizio Landini “hanno avuto un confronto lungo e articolato alla sede nazionale di Corso d’Italia dellasulla situazione politica e sociale del paese”. Lo rende noto Articolo uno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Manovra: Art.1 incontra Cgil, 'dialogo permanente su emergenze'... - CAFACLI : #Manovra: ultime ore prima dell'approvazione definitiva. Tra stasera e domani l'ok di @Montecitorio. #Superbonus… - MaeyCat : RT @Il_Vitruviano: @AntonellaColoru @FabioMontale Nel 2023 300 Milioni in meno per la sanità regionale. - fisco24_info : Manovra, dagli asili nido ai congedi di paternità le misure per la famiglia: Tra le soluzioni previste dalla legge… - kekkocadoni1983 : RT @sole24ore: Manovra, dagli asili nido ai congedi di paternità le misure per la famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Art Stipendi nella Pa, spunta al Senato il ritocco al rialzo del tetto di 240mila euro Questa sorta di adeguamento di lusso è prevista da una norma che ronzava da oltre due mesi intorno alla manovra e ai vari decreti di fine anno, e che è riuscita a salire in extremis nel ...

Neo papà a casa pagati per dieci giorni (più uno) La manovra per il 2022 stabilizza il permesso a favore dei padri lavoratori dipendenti, che fruiranno di dieci giornate di astensione dal lavoro Dieci giorni a casa, a regime, per i neo papà. I ...

Manovra: Art.1 incontra Cgil, 'dialogo permanente su emergenze' Affaritaliani.it Manovra: Art.1 incontra Cgil, 'dialogo permanente su emergenze' Roma, 28 dic Stamattina una delegazione di Articolo uno con, tra gli altri, Roberto Speranza, Federico Fornaro e Pier Luigi Bersani, e una delegazione della Cgi ...

Manovra 2022. Sconto in fattura e cessione anche per il box auto La Manovra 2022 amplia l'ambito oggettivo dei lavori per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura. Ecco tutte le novità ...

Questa sorta di adeguamento di lusso è prevista da una norma che ronzava da oltre due mesi intorno allae ai vari decreti di fine anno, e che è riuscita a salire in extremis nel ...Laper il 2022 stabilizza il permesso a favore dei padri lavoratori dipendenti, che fruiranno di dieci giornate di astensione dal lavoro Dieci giorni a casa, a regime, per i neo papà. I ...Roma, 28 dic Stamattina una delegazione di Articolo uno con, tra gli altri, Roberto Speranza, Federico Fornaro e Pier Luigi Bersani, e una delegazione della Cgi ...La Manovra 2022 amplia l'ambito oggettivo dei lavori per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura. Ecco tutte le novità ...