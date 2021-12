Limite pagamento in contanti 2022 (Di martedì 28 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - Confermato il Limite del contanti a 999,99 euro a partire dal primo gennaio 2022, per chi trasgredisce sanzioni e segnalazioni. Leggi su studiocataldi (Di martedì 28 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - Confermato ildela 999,99 euro a partire dal primo gennaio, per chi trasgredisce sanzioni e segnalazioni.

Advertising

Luca9807 : @ArditoAD14 @BarlaBira Io non ho mai lesinato critiche alla cringestituzione, ma già il green pass base obbligatori… - cavicchioli : Nuovo articolo di Trend Online con un mio video: - Rosilde : @marcopav10 Infatti almeno i rapidi dovrebbero essere gratuiti per tutti i vaccinati e a pagamento per chi non vuol… - domenicodeluchi : @loconosci @sergioalesi @MarcoRizzoPC Certo! Ma non riesco a capire come il limite di pagamento di 1K€ dovrebbe imp… - kittesencul : @torbangla @lucabrav1 @Anaclet53896600 @PoliticaPerEwok Il contante. Ma il limite dei pagamento non intacca in alcu… -