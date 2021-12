Le associazioni di Boscoreale aderiscono al comitato di liberazione dalla camorra

(Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – A, nel napoletano, presso i locali dell’associazione ‘La Stazione’, a pochi metri da dove il 23 dicembre scorso, nel corso di una rapina, è stato ucciso Antonio Morione, oggi si sono riunite molte delle realtà del territorio ed hanno aderito aldiArea Sud che comprende Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. “Occorre con urgenza avviare un percorso comune dove si declina il ‘noi’. Società civile e istituzioni devono collaborare, costruire insieme risposte immediate, far crescere la fiducia e ridare speranza ai cittadini. Questo è lo scopo dei Comitati. Dagiunge un segnale importante dal basso contro la, un’assunzione di responsabilità ...

I familiari della vittima: "Ha reagito per difendere la figlia". Oggi l'autopsia. Levesuviane incontreranno il prefetto ......c'è stata nessuna paura di ribellarsi a quanto accaduto' precisa numerosi cittadini di. '... informando lo stesso che sul territorio si sta creando una rete trae liberi ...«Antonio Morione ha reagito dopo aver visto la pistola puntata in faccia alla figlia e alla nuora, due ragazze, entrambe minorenni, che stavano lavorando in pescheria. Voleva difendere loro, non l’inc ...«Antonio Morione ha reagito dopo aver visto la pistola puntata in faccia alla figlia e alla nuora, due ragazze, entrambe minorenni, che stavano lavorando in pescheria. Voleva difendere ...