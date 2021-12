La Ugl Comunicazioni poste di Catania in visita alla “Città dei ragazzi” di Caltagirone per il “Natale solidale”. Donazione di materiale didattico alla presenza del vescovo Peri (Di martedì 28 dicembre 2021) Una delegazione di sindacalisti della federazione Ugl Comunicazioni poste di Catania, guidata dal segretario Simone Summa, si è recata in visita alla “Città dei ragazzi” di Caltagirone per consegnare materiale didattico in dono, nell’ambito dell’iniziativa “Natale solidale”. All’incontro ha voluto partecipare il vescovo monsignor Calogero Peri che, insieme al responsabile della struttura padre Francesco Distefano, ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di martedì 28 dicembre 2021) Una delegazione di sindacalisti della federazione Ugldi, guidata dal segretario Simone Summa, si è recata indei” diper consegnarein dono, nell’ambito dell’iniziativa “”. All’incontro ha voluto partecipare ilmonsignor Calogeroche, insieme al responsabile della struttura padre Francesco Distefano, ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

UglSicilia : La Ugl Comunicazioni poste di Catania in visita alla “Città dei ragazzi” di Caltagirone per il “Natale solidale”. D… - palermo24h : Ugl Comunicazioni poste di Catania in visita alla “Città dei ragazzi” di Caltagirone - luigiasero : Ugl Comunicazioni poste di Catania in visita alla “Città dei ragazzi” di Caltagirone - LaVocedellIsola : Ugl Comunicazioni poste di Catania in visita alla “Città dei ragazzi” di Caltagirone - GiornaleLORA : La Ugl Comunicazioni poste di Catania in visita alla “Città dei ragazzi” di Caltagirone per il “Natale solidale” -