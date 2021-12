Juve-Napoli a rischio rinvio | la posizione dell’ASL

(Di martedì 28 dicembre 2021) Niente da fare, per il secondo anno consecutivontus-rischia seriamente di essere rinviata dall’ASL campana, quest’ultima preoccupata dai contagi tra le fila azzurra e più propriamente dalla delicata situazione epidemiologica della penisola. Unche rischia di diventare un ricorso storico in quanto proprio la gara di Torino tra bianconeri e azzurri, nella scorsa stagione, fece discutere moltissimo. L’ASL proibì aldi partire per Torino, inizialmente fu inflitta la sconfitta per 0-3 a tavolino agli azzurri, che ebbero però l’opportunità di rigiocare la partita dopo aver presentato ricorso preso il Collegio di Garanzia del CONI.ASL Le dichiarazioni...

Manca poco più di una settimana alla ripresa del campionato dopo la sosta per le feste e la prima di ritorno offre un big - match succulento: all'Allianz è in programma Juventus-Napoli, ma le ultime notizie sui contagiati di Covid tra gli azzurri e le dichiarazioni dell'Asl partenopea che sta monitorando la situazione mettono in allarme Franco Ordine.