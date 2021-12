Inter, tutto fatto per il rinnovo dei dirigenti: a giorni l’annuncio (Di martedì 28 dicembre 2021) Rinnovati i contratti dei dirigenti dell’Inter Periodo di rinnovi in casa Inter non solo per quanto riguarda i giocatori ma anche con i dirigenti. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe arrivato il prolungamento fino al 2024 dei contratti di Beppe Marotta, Piero Ausilio, Roberto Samaden e Dario Baccin tanto che manca solo l’annuncio ufficiale. “Marotta e Ausilio sono attenti agli equilibri, sanno dove è giusto ritoccare e dove invece rimuovere. Ci vorrà tempo, certamente di più di quanto passerà per l’ufficialità dei contratti dello staff dirigenziale, confermato in blocco fino al 2024: per l’annuncio, qui, è ormai solo una questione di giorni”. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Rinnovati i contratti deidell’Periodo di rinnovi in casanon solo per quanto riguarda i giocatori ma anche con i. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe arrivato il prolungamento fino al 2024 dei contratti di Beppe Marotta, Piero Ausilio, Roberto Samaden e Dario Baccin tanto che manca soloufficiale. “Marotta e Ausilio sono attenti agli equilibri, sanno dove è giusto ritoccare e dove invece rimuovere. Ci vorrà tempo, certamente di più di quanto passerà per l’ufficialità dei contratti dello staff dirigenziale, confermato in blocco fino al 2024: per, qui, è ormai solo una questione di”. L'articolo proviene damagazine.

