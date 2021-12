Il Patto di stabilità e crescita e il consenso politico comprato con la spesa pubblica (Di martedì 28 dicembre 2021) La modifica del Patto di stabilità europeo, su cui Mario Draghi ed Emmanuel Macron hanno scritto un impegnativo intervento sul Financial Times, ha un significato diverso a seconda delle latitudini geografiche e politiche, tanto rispetto ai rischi impliciti, quanto ai benefici attesi. Il Patto di stabilità, infatti, non è un insieme di regole contabili, ma il fondamento costituzionale della coesione economica di un’area monetaria comune con diciannove politiche fiscali diverse. La censura sulla complessità e opacità delle regole del Patto, lamentata da Draghi e Macron, in Italia sembra riecheggiare il giudizio liquidatorio di Prodi sugli «stupidi parametri di Maastricht», che venne inteso dalla sua parte politica e anche, a dire il vero, da quella contrapposta, non nel senso di una eccessiva rigidità ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 dicembre 2021) La modifica deldieuropeo, su cui Mario Draghi ed Emmanuel Macron hanno scritto un impegnativo intervento sul Financial Times, ha un significato diverso a seconda delle latitudini geografiche e politiche, tanto rispetto ai rischi impliciti, quanto ai benefici attesi. Ildi, infatti, non è un insieme di regole contabili, ma il fondamento costituzionale della coesione economica di un’area monetaria comune con diciannove politiche fiscali diverse. La censura sulla complessità e opacità delle regole del, lamentata da Draghi e Macron, in Italia sembra riecheggiare il giudizio liquidatorio di Prodi sugli «stupidi parametri di Maastricht», che venne inteso dalla sua parte politica e anche, a dire il vero, da quella contrapposta, non nel senso di una eccessiva rigidità ...

