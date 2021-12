Il Cts accelera. Anticipata a domani la riunione sulla quarantena ridotta. Sileri: “È sensato ridurla ma facciamolo in modo razionale e con sicurezza” (Di martedì 28 dicembre 2021) Il parere del Cts, sull’ipotesi di ridurre la quarantena dei contatti a 3-5 giorni per chi abbia ricevuto la terza dose, a partire da inizio gennaio, potrebbe arrivare già domani. Il Comitato tecnico scientifico ha infatti anticipato a mercoledì la riunione inizialmente prevista per giovedì (leggi l’articolo). “domani abbiamo un Consiglio dei ministri, dobbiamo affinare i meccanismi di quarantena” ha confermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Nessuno ha la soluzione in tasca – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, il Cts e i ministri guardano i dati e poi prendono le decisioni”. “Aspettiamo ovviamente il CTS, ogni scelta deve avere una base scientifica e dei dati che possano mettere in sicurezza il Paese. C’è però evidenza che la variante Omicron è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 dicembre 2021) Il parere del Cts, sull’ipotesi di ridurre ladei contatti a 3-5 giorni per chi abbia ricevuto la terza dose, a partire da inizio gennaio, potrebbe arrivare già. Il Comitato tecnico scientifico ha infatti anticipato a mercoledì lainizialmente prevista per giovedì (leggi l’articolo). “abbiamo un Consiglio dei ministri, dobbiamo affinare i meccanismi di” ha confermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Nessuno ha la soluzione in tasca – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, il Cts e i ministri guardano i dati e poi prendono le decisioni”. “Aspettiamo ovviamente il CTS, ogni scelta deve avere una base scientifica e dei dati che possano mettere inil Paese. C’è però evidenza che la variante Omicron è ...

Advertising

valeriorenzi : RT @adrianobiondi: Cts convocato per mercoledì mattina alle 11. Ci hanno messo una settimana per la cabina di regia su #Omicron (senza fare… - Ecatetriformis : RT @adrianobiondi: Cts convocato per mercoledì mattina alle 11. Ci hanno messo una settimana per la cabina di regia su #Omicron (senza fare… - Erittonio2 : RT @adrianobiondi: Cts convocato per mercoledì mattina alle 11. Ci hanno messo una settimana per la cabina di regia su #Omicron (senza fare… - IlariaRicciP : RT @adrianobiondi: Cts convocato per mercoledì mattina alle 11. Ci hanno messo una settimana per la cabina di regia su #Omicron (senza fare… - pameladiverona : RT @adrianobiondi: Cts convocato per mercoledì mattina alle 11. Ci hanno messo una settimana per la cabina di regia su #Omicron (senza fare… -