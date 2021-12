Giulia Stabile e Sangiovanni, un anno d’amore: la vacanza a Barcellona (Di martedì 28 dicembre 2021) Il loro amore, nato nella casetta di Amici, si è trasformato in una relazione sempre più solida: Giulia Stabile e Sangiovanni sono felici più che mai, e proprio in questi giorni di festa si stanno concedendo una bella vacanza a Barcellona – una città per loro molto speciale. Secondo alcuni indizi, questo potrebbe essere il loro primo anniversario. Giulia Stabile e Sangiovanni, anniversario a Barcellona Dopo aver trascorso il Natale con le loro famiglie, i due innamorati hanno deciso di volare in Spagna: è qui che la ballerina, vincitrice della scorsa edizione di Amici, ha le sue origini. Proprio Barcellona è la città in cui si trovano alcuni suoi parenti del ramo materno, e che forse ... Leggi su dilei (Di martedì 28 dicembre 2021) Il loro amore, nato nella casetta di Amici, si è trasformato in una relazione sempre più solida:sono felici più che mai, e proprio in questi giorni di festa si stconcedendo una bella– una città per loro molto speciale. Secondo alcuni indizi, questo potrebbe essere il loro primo anniversario., anniversario aDopo aver trascorso il Natale con le loro famiglie, i due innamorati hdeciso di volare in Spagna: è qui che la ballerina, vincitrice della scorsa edizione di Amici, ha le sue origini. Proprioè la città in cui si trovano alcuni suoi parenti del ramo materno, e che forse ...

