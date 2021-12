GF Vip | volano gli stracci tra le due concorrenti | “Non rompermi | appari quasi folle”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Scoppia una discussione tra dueal Grande Fratello Vip a causa di un altro concorrente della sesta edizione del reality, ecco cosa è successo Nella serata di ieri poco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

stracci tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo al GF"Sei appena arrivata, porta rispetto" Valeria , sperando di ricevere delle scuse da parte di Nathaly , le ha ricordato che è pregata ...Quando fra due conduttori di puntascintille in diretta o nel backstage è comprensibile che gli occhi di tutti siano puntati nei ...degli spazi legati al gossip spicciolo del Grande Fratello,...Scoppia una discussione tra due concorrenti al Grande Fratello Vip a causa di un altro concorrente della sesta edizione del reality, ecco cosa è successo.Fuoco e fiamme all’interno della Casa del GF Vip 6 con un lunedì pomeriggio alquanto movimentato in attesa della puntata di stasera. Quello che sembrava essere un tranquillissimo lunedì pomeriggio in ...