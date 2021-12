GF Vip: Alessandro furioso con Gianmaria (Di martedì 28 dicembre 2021) Continuano gli scontri nella casa del Grande Fratello Vip. In particolare dopo la puntata di ieri sera Alessandro Basciano ha avuto un importante faccia a faccia con Gianmaria Antinolfi. L’ex tentatore si è scagliato contro l’imprenditore campano per la sua nomination. Negli scorsi giorni, Gianmaria Antinolfi è stato uno dei primi a consolare Alessandro dopo la scomparsa del nonno. Il gesto dell’imprenditore, era stato particolarmente apprezzato dall’ex tentatore, al punto da fargli decidere di non nominarlo durante la diretta. A quanto pare però Antinolfi non è stato dello stesso avviso e durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, ha nominato Basciano! La scelta di Gianmaria ha particolarmente sorpreso Alessandro che dopo essere uscito dalla Led Room ha immediatamente ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 28 dicembre 2021) Continuano gli scontri nella casa del Grande Fratello Vip. In particolare dopo la puntata di ieri seraBasciano ha avuto un importante faccia a faccia conAntinolfi. L’ex tentatore si è scagliato contro l’imprenditore campano per la sua nomination. Negli scorsi giorni,Antinolfi è stato uno dei primi a consolaredopo la scomparsa del nonno. Il gesto dell’imprenditore, era stato particolarmente apprezzato dall’ex tentatore, al punto da fargli decidere di non nominarlo durante la diretta. A quanto pare però Antinolfi non è stato dello stesso avviso e durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, ha nominato Basciano! La scelta diha particolarmente sorpresoche dopo essere uscito dalla Led Room ha immediatamente ...

