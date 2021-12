“È stata la mia più grande delusione!”: l’ex giallorosso esce allo scoperto (Di martedì 28 dicembre 2021) In un’intervista concessa a TeleRadioStereo, l’ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari Radja Nainggolan è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso. Il giocatore ha rivelato i retroscena dell’addio al club, dichiarando di aver provato una profonda delusione per la fine della sua storia con la Roma. LE PAROLE “È arrivato Monchi, un direttore che sembrava mi volesse bene, ma che poi si è comportato male nei miei confronti. Essendo orgoglioso mi dispiace se non c’è posto per me, e alla fine del percorso con la Roma la mia più grande delusione è stata che è arrivato questo signore, che penso abbia voluto vendere tutti i giocatori presi da Sabatini” ha detto il belga, oggi in forza all’Anversa. Nainggolan, Roma, calciomercato“È stato il mio grande rammarico, ma ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) In un’intervista concessa a TeleRadioStereo,centrocampista di Roma, Inter e Cagliari Radja Nainggolan è tornato a parlare della sua esperienza in. Il giocatore ha rivelato i retroscena dell’addio al club, dichiarando di aver provato una profonda delusione per la fine della sua storia con la Roma. LE PAROLE “È arrivato Monchi, un direttore che sembrava mi volesse bene, ma che poi si è comportato male nei miei confronti. Essendo orgoglioso mi dispiace se non c’è posto per me, e alla fine del percorso con la Roma la mia piùdelusione èche è arrivato questo signore, che penso abbia voluto vendere tutti i giocatori presi da Sabatini” ha detto il belga, oggi in forza all’Anversa. Nainggolan, Roma, calciomercato“È stato il miorammarico, ma ...

Advertising

real_Crono : @Mida__fk la mia missione è stata compiuta con successo - chaergoth : @KMYH97 alloooora inizio col dire che veramente sei una persona fantastica, l’ho sempre pensato da quando ti ho con… - chiaracortes : la mia vita non è mai stata bella - Barbararimini1 : @Tarchezio Non mi fanno più nemmeno soffrire, perché la mia salvezza non dipende certo da questi eretici. La mia fe… - margtenenbaum13 : Ma poi sto pensando che al 1 lockdown sono sopravvissuta con due soli pacchi di heets gialle ce 20 heets in 4 mesi… -