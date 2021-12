Draghi, 35 voti di fiducia. Batte anche il record di Monti. FdI: non c’è rispetto per il Parlamento (Di martedì 28 dicembre 2021) Con la fiducia chiesta alla Camera sulla legge di Bilancio, il Governo di Mario Draghi raggiunge quota 35 in quasi undici mesi. Senza contare quella posta all’atto dell’insediamento nei due rami del Parlamento e considerando che i lavori parlamentari riprenderanno l’11 gennaio, la media per l’attuale esecutivo è di quasi 3,2 voti al mese, un record che supera quello di Mario Monti, che era ad una media di 3 al mese, in un raffronto basato sulle ultime tre legislature. Seguono il Conte due, con una media di 2,25, i Governi Gentiloni (2,13), Renzi (2), Letta (1,11), Berlusconi quattro (1,07), Conte uno (1). Dopo i 262 sì, i 40 no e i due astenuti e i 535 sì, i 56 no e i 5 astenuti, con i quali l’attuale premier e i suoi ministri ottennero la fiducia, rispettivamente, al ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) Con lachiesta alla Camera sulla legge di Bilancio, il Governo di Marioraggiunge quota 35 in quasi undici mesi. Senza contare quella posta all’atto dell’insediamento nei due rami dele considerando che i lavori parlamentari riprenderanno l’11 gennaio, la media per l’attuale esecutivo è di quasi 3,2al mese, unche supera quello di Mario, che era ad una media di 3 al mese, in un raffronto basato sulle ultime tre legislature. Seguono il Conte due, con una media di 2,25, i Governi Gentiloni (2,13), Renzi (2), Letta (1,11), Berlusconi quattro (1,07), Conte uno (1). Dopo i 262 sì, i 40 no e i due astenuti e i 535 sì, i 56 no e i 5 astenuti, con i quali l’attuale premier e i suoi ministri ottennero la, rispettivamente, al ...

