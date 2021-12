Don't Look up, il film che racconta la pandemia (Di martedì 28 dicembre 2021) Grande successo per il film di Don't Look up, disponibile su Netflix. Ecco perché la storia riflette (involontariamente) sulla pandemia da Covid-19 Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 dicembre 2021) Grande successo per ildi Don'tup, disponibile su Netflix. Ecco perché la storia riflette (involontariamente) sullada Covid-19

Advertising

sole24ore : #Dontlookup, 5 motivi per cui è il miglior film dell’anno (e della pandemia) - Linkiesta : Don’t look up, la giacca marròn di Occhetto e i noiosi film intersezionali Questo Natale gli sceneggiatori sembran… - disinformatico : 'Don't Look Up' è 'Idiocracy' per gli anni 2020. - lorenzo10469500 : «Don’t look up», 5 motivi per cui è il miglior film dell’anno (e della pandemia) - Il Sole 24 ORE - OrnellaCostanzo : @sebapucc Lo vedrò. Don't Look Up non mi è dispiaciuto, comunque. Ho riso molto in varie occasioni, tipo quella del… -