Decreto flussi: quasi 70.000 extracomunitari ammessi, le quote stabilite (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Decreto prevede l'accesso al mercato del lavoro per 69.700 cittadini stranieri extracomunitari. Il provvedimento prevede una precisa ripartizione delle quote disposte L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilprevede l'accesso al mercato del lavoro per 69.700 cittadini stranieri. Il provvedimento prevede una precisa ripartizione delledisposte L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Decreto flussi: quasi 70.000 extracomunitari ammessi, le quote stabilite - Maxxx54785910 : RT @fratotolo2: Nel decreto flussi, #Draghi ha raddoppiato i permessi di soggiorno di lavoro per gli immigrati. La spinta sarebbe arrivata… - Mario_C_1 : RT @fratotolo2: Nel decreto flussi, #Draghi ha raddoppiato i permessi di soggiorno di lavoro per gli immigrati. La spinta sarebbe arrivata… - antoviaEmilia : RT @fratotolo2: Nel decreto flussi, #Draghi ha raddoppiato i permessi di soggiorno di lavoro per gli immigrati. La spinta sarebbe arrivata… - Ariel48536344 : RT @baffone5stelle: L’approvazione del #DecretoFlussi è una notizia positiva per #agricoltura. Ora, però, è necessario permettere finalment… -