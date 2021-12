Covid Cina, si allarga il contagio: in lockdown la città di Yan’an (Di martedì 28 dicembre 2021) Si allarga il lockdown nel nord della Cina, dove l’ondata di casi Covid ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 21 mesi. Le autorità hanno ordinato a centinaia di migliaia di persone di un distretto della città di Yan’an, che si trova a circa 300 km da Xi’an, di rimanere a casa e hanno disposto la chiusura delle attività commerciali. Yan’an si unisce così alla città di Xi’an, in lockdown da sei giorni con i suoi 13 milioni di abitanti. Nelle ultime 24 ore la città ha registrato 209 nuovi casi, il livello giornaliero più alto dal marzo 2020. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Siilnel nord della, dove l’ondata di casiha raggiunto il livello più alto degli ultimi 21 mesi. Le autorità hanno ordinato a centinaia di migliaia di persone di un distretto delladi, che si trova a circa 300 km da Xi’an, di rimanere a casa e hanno disposto la chiusura delle attività commerciali.si unisce così alladi Xi’an, inda sei giorni con i suoi 13 milioni di abitanti. Nelle ultime 24 ore laha registrato 209 nuovi casi, il livello giornaliero più alto dal marzo 2020. L'articolo proviene da Italia Sera.

