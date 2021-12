Aggiornamento ad Android 12 per Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 (Di martedì 28 dicembre 2021) Riparte l’Aggiornamento ad Android 12 per Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 con One UI 4. Qualche settimana fa, Samsung aveva rilasciato la versione stabile della sua nuova interfaccia One UI 4.0 per Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 in Corea del Sud. A causa dei tanti bug era stato interrotto il rilascio che non è mai arrivato in altri mercati. Ora, l’azienda ha iniziato a distribuire nuovamente l’Aggiornamento e lo sta facendo in più mercati. Aggiornamento ad Android 12 su Samsung: su quali smartphone e quando Samsung ha rilasciato l’Aggiornamento stabile One UI 4.0 per Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z ... Leggi su pantareinews (Di martedì 28 dicembre 2021) Riparte l’ad12 per3 e3 con One UI 4. Qualche settimana fa, Samsung aveva rilasciato la versione stabile della sua nuova interfaccia One UI 4.0 per3 e3 in Corea del Sud. A causa dei tanti bug era stato interrotto il rilascio che non è mai arrivato in altri mercati. Ora, l’azienda ha iniziato a distribuire nuovamente l’e lo sta facendo in più mercati.ad12 su Samsung: su quali smartphone e quando Samsung ha rilasciato l’stabile One UI 4.0 per3 eZ ...

