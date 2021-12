Zampaglione (Tiromancino): “Anche se in tempi non facili, bisogna ricominciare e non mollare mai” (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – “Si riparte con il natale alle spalle. Anche se in tempi non facili, bisogna ricominciare e non mollare mai. Ascoltando il meno possibile il mare magnum di notizie (discordanti e spesso proposte solo per spaventare e fare click) ma stando sempre con la guardia alta”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Federico Zampaglione (foto), leader dei Tiromancino, aggiungendo: “Forza ragazzi! Avanti senza paura”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – “Si riparte con il natale alle spalle.se innone nonmai. Ascoltando il meno possibile il mare magnum di notizie (discordanti e spesso proposte solo per spaventare e fare click) ma stando sempre con la guardia alta”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Federico(foto), leader dei, aggiungendo: “Forza ragazzi! Avanti senza paura”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Zampaglione (Tiromancino): 'Anche se in tempi non facili, bisogna ricominciare e non mollare mai'… - Elena7741072863 : RT @RaiRadioItalia: ??Tutto pronto per il “Calabria Fest Tutta Italiana”, dal 28 al 30 dicembre al Teatro Cilea. ????Oltre ad @MetaErmal, @ARI… - Rosa9029c : RT @RaiRadioItalia: ??Tutto pronto per il “Calabria Fest Tutta Italiana”, dal 28 al 30 dicembre al Teatro Cilea. ????Oltre ad @MetaErmal, @ARI… - LuciaMirra2 : RT @RaiRadioItalia: ??Tutto pronto per il “Calabria Fest Tutta Italiana”, dal 28 al 30 dicembre al Teatro Cilea. ????Oltre ad @MetaErmal, @ARI… - ElisabethWolf84 : RT @RaiRadioItalia: ??Tutto pronto per il “Calabria Fest Tutta Italiana”, dal 28 al 30 dicembre al Teatro Cilea. ????Oltre ad @MetaErmal, @ARI… -